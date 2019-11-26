***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.11.2019 08:17
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800393
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
0
En Düşük
0
18:055,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7517
En Düşük
5,7379
18:056,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3387
En Düşük
6,3212
18:05269,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,58
|Açılış
|: 269,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
269,17
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|HDFGS
|1,86
|11.977.891
|% 0,00
|
|YGYO
|0,56
|15.740.216
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|HDFGS
|1,86
|11.977.891
|% 0,00
|
|YGYO
|0,56
|15.740.216
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3843
|7,4213
|% 0,00
|
|Frank
|5,7396
|5,7742
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,12
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,49
|62,49
|-0,13
|