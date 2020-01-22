***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.01.2020 08:43
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.01.2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813859
BIST
10:05124.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 800,77
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:055,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:056,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:05296,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,19
|Açılış
|: 296,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|4.018.446
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|GEDIK
|12,10
|1.375.360
|% 12,66
|
|ANELE
|3,75
|6.677.780
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,06
|77.903.373
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,16
|71.162.713
|% 0,96
|
|THYAO
|14,96
|52.999.877
|% 0,54
|
|ISFIN
|4,50
|26.037.248
|% 0,45
|
|AKBNK
|8,98
|19.264.702
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,16
|71.162.713
|% 0,96
|
|HALKB
|7,06
|77.903.373
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,74
|18.834.839
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,75
|11.787.505
|% 0,57
|
|ISGYO
|1,87
|11.353.640
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7301
|7,7689
|% 0,16
|
|Frank
|6,0939
|6,1306
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-6,30
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-0,25
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