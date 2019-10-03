***GMSTR* *USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.10.2019 09:01
***GMSTR******USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789740
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,72
|Açılış
|: 275,73
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91