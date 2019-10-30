***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.343.734 -1.343.734Transferler1.034.687 -1.034.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 -44.720 105.432 3.517.890 3.578.602 3.578.602Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -95.891 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 3.517.890 24.624.299 24.624.299Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Transferler283.540 4.983.112 -5.266.652Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 -69.679 136.799 5.325.429 5.392.549 5.392.549Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -177.585 1.585.965 383.616 -4.899.516 5.325.429 31.753.595 31.753.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.728.322 3.641.316Dönem Karı (Zararı)5.325.429 3.517.890Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.096.007 1.330.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 52.067 28.364Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler835.969 799.745Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler232.522 191.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.551 310.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.693.114 -1.207.137Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler134.661.655 -65.870.771Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-6.182.469 -4.566.928Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.188.896 69.325.476Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.596 -94.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.728.322 3.641.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -190.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -190.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.728.322 3.450.672NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.728.322 3.450.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24 5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar67.120 -44.720 -23.943 -26.652Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -87.100 -58.916 -29.929 -33.314Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 144.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 10.220 14.196 5.986 6.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.196 6.662Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi10.220 5.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 105.432Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)32.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 73.032DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.120 60.712 -23.943 -26.652TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795436BIST