***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:03
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.343.734 -1.343.734
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -44.720 105.432 3.517.890 3.578.602 3.578.602
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -95.891 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 3.517.890 24.624.299 24.624.299
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -69.679 136.799 5.325.429 5.392.549 5.392.549
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -177.585 1.585.965 383.616 -4.899.516 5.325.429 31.753.595 31.753.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.728.322 3.641.316
Dönem Karı (Zararı)
5.325.429 3.517.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.096.007 1.330.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 52.067 28.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
835.969 799.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
232.522 191.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.551 310.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.693.114 -1.207.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.661.655 -65.870.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-6.182.469 -4.566.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.188.896 69.325.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.596 -94.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.728.322 3.641.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -190.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -190.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.322 3.450.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.322 3.450.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24 5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.120 -44.720 -23.943 -26.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -87.100 -58.916 -29.929 -33.314
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 10.220 14.196 5.986 6.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.196 6.662
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10.220 5.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 105.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.120 60.712 -23.943 -26.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795436
BIST