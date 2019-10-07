***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın 2 ‘nin DuruşuDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın 2 'nin durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı bakımın gerçekleştirilmesi içinVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYönetim Kurulu 07.10.2019 tarih ve 2019/23 nolu kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi07.10.2019Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıPlanlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş üretim ve satışımızı etkilememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerPlanlı klinker stoku bulunmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı bakımın tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih25.10.2019Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 07.10.2019 Tarih 2019/23 nolu toplantısında planlı bakımın gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği 2. fırının yaklaşık 20 günlük süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 20 günlük duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791007BIST