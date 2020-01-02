***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın 2 ‘nin Duruşuna Devam EdilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın 2 'nin duruşuna devam edilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi içinVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.12.2019Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıPlanlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş üretim ve satışımızı etkilememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerPlanlı klinker stoku bulunmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBakımın tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih17.01.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.Açıklamalar13.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 2.fırınımızın bakım çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle, 17.01.2020 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stokumuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807103BIST