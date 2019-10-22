***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









İle İlgili Düzeltmeler18.289.605 155.341.004Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -31.876.423 1.229.061.391Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-31.876.423 1.229.061.391Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.081.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.543.422 -2.775.406Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.794.829 1.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.794.829 1.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.350.775İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.350.775Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.948.262 6.037.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.009.432 5.988.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.170 48.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-20.560 -37.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.550 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.783.321 -13.127.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.783.321 -13.127.742Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.028.749 -23.003.672YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-638.165 26.055.777İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri13 4.408.686 7.486.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.020 -1.462Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.020 -1.462Alınan Temettüler25.052.829 65.441Alınan Faiz18.804.654 18.505.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-48.902.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.327.187 -5.243.822Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri168.617.825İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri168.617.825Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-292.000.000 -585.265.825İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-292.000.000 -585.265.825İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış393.758.120 487.602.883Ödenen Faiz-81.430.933 -76.198.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.339.727 -2.191.717NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.339.727 -2.191.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.009.682 2.419.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 669.955 228.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436Transferler1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.538.546.914 -1.538.546.914 -1.538.546.914Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -1.538.546.914 2.354.021.880 2.354.021.880Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898Transferler-682.911.538 682.911.538Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.299.161 -202.299.161 -202.299.161Dönem Sonu Bakiyeler385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -202.299.161 2.056.113.737 2.056.113.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 669.955 3.009.682Ticari Alacaklar7 3.258.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.258.000Diğer Alacaklar96.523.053 95.025.772İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 96.113.427 94.841.311İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 409.626 184.461Diğer Dönen Varlıklar11 25.506 136.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.506 136.055ARA TOPLAM97.218.514 101.429.509TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.218.514 101.429.509DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar19 3.725.028.453 3.646.779.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.725.028.453 3.646.779.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar3.725.028.453 3.646.779.473Maddi Duran Varlıklar9 18.091 20.902Diğer Maddi Duran Varlıklar18.091 20.902Diğer Duran Varlıklar11 30.728.991 27.060.280İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar30.728.991 27.060.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.755.775.535 3.673.860.655TOPLAM VARLIKLAR3.852.994.049 3.775.290.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 41.084.196 302.862.583İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.084.196 302.862.583Banka Kredileri41.084.196 6.609.853İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları296.252.730Ticari Borçlar6.005.652 8.953.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.748.804 8.758.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 256.848 195.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 69.876 72.377Diğer Borçlar1.127.633.587 606.083.497İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.127.633.587 606.041.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.906Kısa Vadeli Karşılıklar100.780 92.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 100.780 92.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler975.273 927.316İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 975.273 927.316ARA TOPLAM1.175.869.364 918.992.169TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.175.869.364 918.992.169UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 84.241.283 116.612.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.241.283 116.612.837Banka Kredileri84.241.283 116.612.837Diğer Borçlar536.690.767 481.204.825İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 536.690.767 481.204.825Uzun Vadeli Karşılıklar78.898 67.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 78.898 67.435TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER621.010.948 597.885.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.796.880.312 1.516.877.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.056.113.737 2.258.412.898Ödenmiş Sermaye12 385.000.000 385.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 197.944.862 197.944.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.357.694 4.357.694Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.357.694 4.357.694Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.671.110.342 2.354.021.880Net Dönem Karı veya Zararı-202.299.161 -682.911.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.056.113.737 2.258.412.898TOPLAM KAYNAKLAR3.852.994.049 3.775.290.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 26.203.515 10.130.324 23.930.437 1.871.149Satışların Maliyeti13 -3.327.444 -7.486.169 -1.864.395 -1.485.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.876.071 2.644.155 22.066.042 385.694BRÜT KAR (ZARAR)22.876.071 2.644.155 22.066.042 385.694Genel Yönetim Giderleri14 -20.088.233 -25.286.608 -6.315.863 -5.606.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 46.935.342 6.262.407 39.089.165 4.653.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.223.658 -1.229.071.868 172.099.860 22.256.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.499.522 -1.245.451.914 226.939.204 21.688.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.499.522 -1.245.451.914 226.939.204 21.688.638Finansman Gelirleri16 55.715.883 107.090.392 31.598.225 92.586.869Finansman Giderleri16 -304.514.566 -400.185.392 -97.019.710 -243.349.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796DÖNEM KARI (ZARARI)-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp -0,52500000 -3,99600000 0,42000000 -0,33500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794301BIST