***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.10.2019 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Cem Karakaş tarafından Yönetim Kurulumuzun dikkatine sunulan Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne Sn. Halil Cem Karakaş‘ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Tütüncü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793968BIST