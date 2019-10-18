***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2019 18:10
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.10.2019 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Cem Karakaş tarafından Yönetim Kurulumuzun dikkatine sunulan Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne Sn. Halil Cem Karakaş‘ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Tütüncü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793968
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