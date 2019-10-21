***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan özel durum açıklamalarında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin ("Kümaş") devrine ilişkin Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. (iştirakleriyle birlikte "RHIM") arasında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı duyurulmuştu. Henüz taraflar arasında nihai sözleşmeler imzalanmamış olmakla birlikte RHIM niyet mektubuna istinaden devralma işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na bugün başvuruda bulunmuştur. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794095BIST