***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul 0 216 524 3484 0 216 576 2226Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTürkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim ŞirketiŞok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim ŞirketiFLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim ŞirketiKümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Mineraller 550000000 280500000 TRY 51 Girişim ŞirketiMakina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 165232397 TRY 82,6 Girişim ŞirketiAzmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim ŞirketiPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 31724000 17226132 TRY 54,30 Girişim Şirketiİsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj Yatırımları 100000000 100000000 TRY 100 Girişim ŞirketiSebat Çakmak Sınai ve T.M.S. ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim 1000000 1000000 TRY 100 Girişim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790515BIST