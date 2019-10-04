***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2019 18:14
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul 0 216 524 3484 0 216 576 2226
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Mineraller 550000000 280500000 TRY 51 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 165232397 TRY 82,6 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 31724000 17226132 TRY 54,30 Girişim Şirketi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj Yatırımları 100000000 100000000 TRY 100 Girişim Şirketi
Sebat Çakmak Sınai ve T.M.S. ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim 1000000 1000000 TRY 100 Girişim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790515
BIST