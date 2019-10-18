***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.10.2019 18:12
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
04.10.2019 - 18.10.2019
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 04.10.2019- 18.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793969
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0402
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -1,97
|Açılış
|: 277,50
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59