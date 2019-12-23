***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.12.2019 07:21
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
09.12.2019 - 20.12.2019
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 09.12.2019- 20.12.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804699
BIST
12:31111.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 574,95
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.770
En Düşük
111.266
12:315,9361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:316,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:31283,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,31
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|81.277.940
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.336.668
|% 12,10
|
|QNBFL
|81,60
|2.557.813
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.512.443
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.006.712
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|253.810.527
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,40
|253.789.676
|% 0,36
|
|KOZAA
|10,30
|242.626.765
|% 1,68
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,02
|107.518.952
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,44
|147.270.438
|% 0,70
|
|KRDMD
|2,53
|125.973.762
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7024
|7,7410
|% 0,00
|
|Frank
|6,0289
|6,0652
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,09
|
|Altın Gr.
|283
|283
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-0,03
|