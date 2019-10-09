***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.334,28 % 0,0105 % 0,00369 % 35,16TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 482,85 % 0,0105 % 0,00134 % 12,73BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 47,31 % 0,01051 % 0,00013 % 1,25MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 117.462,05 % 0,008 % 0,32513 % 4.062,44OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.898,51 % 0,01 % 0,02463 % 246,3YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 858,51 % 0,01 % 0,00238 % 23,76ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.247,75 % 0,01001 % 0,00345 % 34,5FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.338,16 % 0,00626 % 0,12272 % 1.961,54AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.261,91 % 0,01049 % 0,03117 % 297,26ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34,35 % 0,0105 % 0,0001 % 0,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791792BIST