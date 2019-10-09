***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2019 13:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.473,97 % 0,02809 % 0,01743 % 62,06469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791796
BIST
13:1598.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 218,05
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
13:155,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0419
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8820
En Düşük
5,8233
13:156,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4865
En Düşük
6,4139
13:15282,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,83
|Açılış
|: 282,14
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15