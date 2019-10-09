***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2019 13:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.256,95 % 0,00335 % 0,03547 % 1.057,61953
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.161,72 % 0,01001 % 0,01211 % 121,03516
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5,91 % 0,00118 % 0,00002 % 1,91579
T.IŞ BANKASI A.S. 106,37 % 0,00525 % 0,00041 % 7,76311
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.334,88 % 0,01001 % 0,00511 % 51,08287
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.263,24 % 0,00837 % 0,10829 % 1.294,48842
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.574,3 % 0,01 % 0,00603 % 60,32053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791799
BIST