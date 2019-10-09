***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2019 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.668,84 % 0,00952 % 0,02939 % 308,585
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.093,62 % 0,008 % 0,17684 % 2.210,529
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 295,76 % 0,01051 % 0,00186 % 17,717
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 785,97 % 0,01054 % 0,00495 % 46,948
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 758,63 % 0,015 % 0,00478 % 45,48
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.989,57 % 0,00482 % 0,13842 % 2.872,238
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.840,93 % 0,01042 % 0,03677 % 352,73
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.634,48 % 0,01003 % 0,01029 % 102,545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791825
BIST