***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.999,49 % 0,00952 % 0,04053 % 425,53GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 785,97 % 0,01054 % 0,00245 % 23,25FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.812,2 % 0,0039 % 0,11165 % 2.851,39AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.072,69 % 0,01049 % 0,03452 % 329ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 3.413,87 % 0,01002 % 0,01064 % 106,19MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.753,84 % 0,0084 % 0,20187 % 2.403,26ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 947,78 % 0,0105 % 0,00295 % 28,14BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş 970,86 % 0,01051 % 0,00303 % 28,8ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş 12.941,77 % 0,01 % 0,04035 % 403,47TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 3.976,25 % 0,0105 % 0,0124 % 118,03GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 207,27 % 0,0105 % 0,00065 % 6,15PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 32,51 % 0,01135 % 0,0001 % 0,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812456BIST