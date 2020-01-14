***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2020 17:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.583,67 % 0,00169 % 0,116 % 6.863,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812461
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05291,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 291,79
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6250
|7,6633
|% 0,37
|
|Frank
|6,0478
|6,0842
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5632
|1,5710
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,56
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,47
|
Seans Raporu
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
-
17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem