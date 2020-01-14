***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 220.783,52 % 0,00238 % 0,14166 % 5.957,33AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.366,42 % 0,01049 % 0,02141 % 203,99GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.415,87 % 0,01051 % 0,00219 % 20,85ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 6.730,62 % 0,0105 % 0,00432 % 41,13MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 339.164,21 % 0,00841 % 0,21761 % 2.588,36OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 66.777,14 % 0,01 % 0,04284 % 428,45ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 11.351,85 % 0,01001 % 0,00728 % 72,74T.IŞ BANKASI A.S. 3.877,73 % 0,00525 % 0,00249 % 47,37İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 713,7 % 0,00507 % 0,00046 % 9,02ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş 9.055,51 % 0,01 % 0,00581 % 58,1BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş 6.514,86 % 0,0105 % 0,00418 % 39,8TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 10.745,61 % 0,0105 % 0,00689 % 65,64YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.522,25 % 0,01 % 0,00675 % 67,51GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 161,34 % 0,0105 % 0,0001 % 0,99ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.337,26 % 0,0105 % 0,0015 % 14,28PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 256,04 % 0,011 % 0,00016 % 1,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812473BIST