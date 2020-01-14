***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2020 17:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.334,28 % 0,0105 % 0,0036 % 34,31
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 158.442,8 % 0,0084 % 0,42793 % 5.092,76
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.893,37 % 0,01 % 0,03752 % 375,23
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.299,59 % 0,01001 % 0,00351 % 35,06
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.887,12 % 0,00633 % 0,15364 % 2.428,58
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.930,35 % 0,01049 % 0,03222 % 307,25
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş 959,18 % 0,01 % 0,00259 % 25,91
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş 566,41 % 0,0105 % 0,00153 % 14,57
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.652,22 % 0,01 % 0,00446 % 44,62
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 3.171,18 % 0,0105 % 0,00856 % 81,55
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 11,21 % 0,0105 % 0,00003 % 0,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812475
BIST