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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

04.12.2019 17:37
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
844.501 0
Net Dönem Karı (Zararı)
844.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-94.697 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-94.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
749.804 0
Alınan Temettü
94.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-844.501 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 3.794.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -4.639.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 844.501
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 3.794.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -4.639.449
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
9 94.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 777.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
872.659
Yönetim Ücretleri
4, 7 -12.558
Saklama Ücretleri
7 -6.335
Denetim Ücretleri
7 -1.189
Kurul Ücretleri
7 -341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
844.501 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
844.501 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 844.501 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801815


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YKSLN 6,48 264.268.461 % 20,00  
SMART 9,97 113.524.636 % 19,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5147 7,5523 % 0,95  
Frank 5,7974 5,8324 % 0,05  
Riyal 1,5292 1,5368 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -3,40  
Altın Gr. 273 273 0,07  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,89 16,94 -0,25  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,02  
B. Petrol 62,73 62,73 1,91  
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