***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI844.501 0Net Dönem Karı (Zararı)844.501NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-94.697 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-94.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR749.804 0Alınan Temettü94.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-844.501 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 3.794.948Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit12 -4.639.449YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriDiğer AlacaklarFinansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR0 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 844.501Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 3.794.948Katılma Payı İade Tutarı (-)12 -4.639.449TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri9 94.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar9 777.874Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ZararEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 88ESAS FAALİYET GELİRLERİ872.659Yönetim Ücretleri4, 7 -12.558Saklama Ücretleri7 -6.335Denetim Ücretleri7 -1.189Kurul Ücretleri7 -341Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -7.735ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-28.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)844.501 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)844.501 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12 844.501 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801815BIST