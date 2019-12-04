***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
04.12.2019 17:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
844.501 0
Net Dönem Karı (Zararı)
844.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-94.697 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-94.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
749.804 0
Alınan Temettü
94.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-844.501 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 3.794.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -4.639.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 844.501
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 3.794.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -4.639.449
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
9 94.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 777.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
872.659
Yönetim Ücretleri
4, 7 -12.558
Saklama Ücretleri
7 -6.335
Denetim Ücretleri
7 -1.189
Kurul Ücretleri
7 -341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
844.501 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
844.501 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 844.501 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801815
BIST