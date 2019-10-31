***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.934 3.354.861 3.256.927 3.256.927
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -169.740 4.560.050 -11.808.902 3.354.861 19.722.940 19.722.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.427.580 181.364
Dönem Karı (Zararı)
3.354.861 258.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.354.861 258.163
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.350 -501.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.450.241 542.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-738.136 -389.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.884 175.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.064.020 -564.773
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-125.749 -778.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-125.749 -778.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598.094 -968
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-598.094 -968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.073.088 124.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.272.363 493.695
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.071.792 2.095.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.478 -1.942.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.154 -85.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-331.324 -1.856.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.524 428.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.524 428.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
124.575 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.098 -23.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
130.098 -23.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.608 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.543 -110.955
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.543 -110.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.861 46.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
80.861 46.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.143.848 250.094
Alınan Kira
-689.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.218 -68.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-487.928 772.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-613.677 -5.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.708 -5.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-502.969 0
Alınan Faiz
125.749 778.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
IST