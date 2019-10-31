***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612Transferler-6.230.752 6.230.752 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401Dönem Sonu Bakiyeler15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013Transferler149.367 1.157.848 -1.307.215Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.934 3.354.861 3.256.927 3.256.927Dönem Sonu Bakiyeler15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -169.740 4.560.050 -11.808.902 3.354.861 19.722.940 19.722.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.427.580 181.364Dönem Karı (Zararı)3.354.861 258.163Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.354.861 258.163Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.061.350 -501.764Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.450.241 542.056Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-738.136 -389.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler325.884 175.620Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.064.020 -564.773Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-125.749 -778.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-125.749 -778.278Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-598.094 -968Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-598.094 -968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.073.088 124.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.272.363 493.695Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.071.792 2.095.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-446.478 -1.942.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.154 -85.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-331.324 -1.856.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.524 428.607İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.524 428.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)124.575 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.098 -23.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)130.098 -23.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-101.608 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.543 -110.955İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-32.543 -110.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.861 46.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)80.861 46.024Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.143.848 250.094Alınan Kira-689.050Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.218 -68.730YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-487.928 772.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-613.677 -5.326Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.708 -5.326Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-502.969 0Alınan Faiz125.749 778.278FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)IST