***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00679755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.328,47 % 0,00479053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.984,49 % 0,09254979Fon Yönetim Ücreti114.516,12 % 0,23560216Hisse Senedi Komisyonu52,49 % 0,00010799Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,00025923Vadeli Ters Repo Komisyonu36,75 % 0,00007561Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00172161Türev Araçlar Komisyonu8.680,1 % 0,01785819Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.200,41 % 0,03127288TOPLAM GİDERLER190.065,63 % 0,39103553DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.605.718,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790303BIST