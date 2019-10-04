***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,0017187Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.010,17 % 0,00520716Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.774,61 % 0,07999155Fon Yönetim Ücreti754.863,26 % 0,39267005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu68,36 % 0,00003556Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,85 % 0,00003894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu-23,24 -% 0,00001209Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00043529Türev Araçlar Komisyonu5.417,62 % 0,00281818Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.987,75 % 0,02340204TOPLAM GİDERLER973.314,18 % 0,50630537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.238.563,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790304BIST