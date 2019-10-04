***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,0017187
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.010,17 % 0,00520716
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.774,61 % 0,07999155
Fon Yönetim Ücreti
754.863,26 % 0,39267005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
68,36 % 0,00003556
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74,85 % 0,00003894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
-23,24 -% 0,00001209
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00043529
Türev Araçlar Komisyonu
5.417,62 % 0,00281818
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.987,75 % 0,02340204
TOPLAM GİDERLER
973.314,18 % 0,50630537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
192.238.563,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790304
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71