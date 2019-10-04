***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00325882Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.498,84 % 0,003451Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.829,24 % 0,08169671Fon Yönetim Ücreti398.113,63 % 0,39267021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,32 % 0,00000525Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu19.915,9 % 0,01964359Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00082536Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.591,72 % 0,02622813TOPLAM GİDERLER535.095,45 % 0,52777907DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.386.258,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790305BIST