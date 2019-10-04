***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00325882
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.498,84 % 0,003451
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.829,24 % 0,08169671
Fon Yönetim Ücreti
398.113,63 % 0,39267021
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,32 % 0,00000525
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
19.915,9 % 0,01964359
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00082536
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.591,72 % 0,02622813
TOPLAM GİDERLER
535.095,45 % 0,52777907
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.386.258,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790305
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71