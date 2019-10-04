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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:16
GÜNCEL HABERLER

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.517,04 % 0,01438448
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.893,38 % 0,03691678
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.959,87 % 0,06599304
Fon Yönetim Ücreti
14.228,22 % 0,13491107
Hisse Senedi Komisyonu
680,12 % 0,00644885
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,93 % 0,0001226
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,9 % 0,00253073
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.618 % 0,03430564
TOPLAM GİDERLER
31.176,46 % 0,29561318
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.546.369,92 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790310


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