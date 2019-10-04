***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.517,04 % 0,01438448Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.893,38 % 0,03691678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.959,87 % 0,06599304Fon Yönetim Ücreti14.228,22 % 0,13491107Hisse Senedi Komisyonu680,12 % 0,00644885Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,93 % 0,0001226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar266,9 % 0,00253073Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.618 % 0,03430564TOPLAM GİDERLER31.176,46 % 0,29561318DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.546.369,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790310BIST