***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.355,34 % 0,00100943
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.893,23 % 0,0028996
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.543,7 % 0,01753487
Fon Yönetim Ücreti
95.595,98 % 0,07119794
Hisse Senedi Komisyonu
31.611,49 % 0,02354359
Tahvil Bono Komisyonu
370,47 % 0,00027592
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.878,75 % 0,02821132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
607,23 % 0,00045225
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00016303
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.868,24 % 0,03639607
TOPLAM GİDERLER
243.943,33 % 0,18168402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.267.907,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790312
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71