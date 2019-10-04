***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.355,34 % 0,00100943Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.893,23 % 0,0028996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.543,7 % 0,01753487Fon Yönetim Ücreti95.595,98 % 0,07119794Hisse Senedi Komisyonu31.611,49 % 0,02354359Tahvil Bono Komisyonu370,47 % 0,00027592Gecelik Ters Repo Komisyonu37.878,75 % 0,02821132Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu607,23 % 0,00045225Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar218,9 % 0,00016303Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.868,24 % 0,03639607TOPLAM GİDERLER243.943,33 % 0,18168402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.267.907,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790312BIST