***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00265248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.826,96 % 0,0048512Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.682,12 % 0,06550629Fon Yönetim Ücreti209.807,81 % 0,17467414Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.405,6 % 0,00283531Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,00065671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.879,3 % 0,01904801TOPLAM GİDERLER324.576,59 % 0,27022415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.113.833,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790315BIST