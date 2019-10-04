***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00265248
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.826,96 % 0,0048512
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.682,12 % 0,06550629
Fon Yönetim Ücreti
209.807,81 % 0,17467414
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.405,6 % 0,00283531
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,00065671
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.879,3 % 0,01904801
TOPLAM GİDERLER
324.576,59 % 0,27022415
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.113.833,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790315
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 275,75
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71