***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.389,5 % 0,0155485Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.893,38 % 0,02533426Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.894,53 % 0,03835576Fon Yönetim Ücreti20.557,07 % 0,13376505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,42 % 0,00005479Gecelik Ters Repo Komisyonu13.626,86 % 0,08867011Vadeli Ters Repo Komisyonu1.559,25 % 0,01014605Borsa Para Piyasası Komisyonu763,41 % 0,00496752Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,9 % 0,00204906Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.872,85 % 0,03170768TOPLAM GİDERLER53.880,17 % 0,35059878DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.368.042,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790316BIST