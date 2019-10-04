***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.708,1 % 0,17125252
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.893,38 % 0,24620625
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
769,36 % 0,04865213
Fon Yönetim Ücreti
10.362,83 % 0,65531581
Hisse Senedi Komisyonu
949,7 % 0,06005632
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42 % 0,00265596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35,48 % 0,00224365
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
283,29 % 0,01791445
Türev Araçlar Komisyonu
1.261,64 % 0,07978251
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.523,72 % 0,22283
TOPLAM GİDERLER
23.829,5 % 1,50690961
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.581.349 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790318
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71