***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.708,1 % 0,17125252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.893,38 % 0,24620625Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri769,36 % 0,04865213Fon Yönetim Ücreti10.362,83 % 0,65531581Hisse Senedi Komisyonu949,7 % 0,06005632Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu42 % 0,00265596Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,48 % 0,00224365Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar283,29 % 0,01791445Türev Araçlar Komisyonu1.261,64 % 0,07978251Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.523,72 % 0,22283TOPLAM GİDERLER23.829,5 % 1,50690961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.581.349 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790318BIST