***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,08696569Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.439,57 % 0,07578281Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.348,43 % 0,43948364Fon Yönetim Ücreti21.262,24 % 1,11930108Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu415,77 % 0,02188724Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,04405139Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.842,42 % 0,25491792TOPLAM GİDERLER38.797,23 % 2,04238976DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.899.599,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790321BIST