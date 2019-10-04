***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00382219Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.568,19 % 0,00528465Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.815,87 % 0,09233386Fon Yönetim Ücreti1.111.979,31 % 1,28637754Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.133,11 % 0,01172234Gecelik Ters Repo Komisyonu26.801,92 % 0,03100542Vadeli Ters Repo Komisyonu413,11 % 0,0004779Borsa Para Piyasası Komisyonu2.586,31 % 0,00299194Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00096804Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.799,89 % 0,03678725TOPLAM GİDERLER1.272.238,51 % 1,47177112DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.442.687,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790322BIST