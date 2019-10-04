***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00382219
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.568,19 % 0,00528465
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.815,87 % 0,09233386
Fon Yönetim Ücreti
1.111.979,31 % 1,28637754
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.133,11 % 0,01172234
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.801,92 % 0,03100542
Vadeli Ters Repo Komisyonu
413,11 % 0,0004779
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.586,31 % 0,00299194
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00096804
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.799,89 % 0,03678725
TOPLAM GİDERLER
1.272.238,51 % 1,47177112
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.442.687,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790322
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71