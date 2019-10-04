***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00312731Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.368,19 % 0,00886719Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.184,01 % 0,0844146Fon Yönetim Ücreti1.442.124,13 % 1,36500175Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.416,25 % 0,00701964Gecelik Ters Repo Komisyonu15.714,51 % 0,01487412Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.073,67 % 0,00101625Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00079205Türev Araçlar Komisyonu2.363,69 % 0,00223728Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.448,66 % 0,03165988TOPLAM GİDERLER1.604.833,91 % 1,51901008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.649.984,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790323BIST