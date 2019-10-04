***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00312731
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.368,19 % 0,00886719
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.184,01 % 0,0844146
Fon Yönetim Ücreti
1.442.124,13 % 1,36500175
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.416,25 % 0,00701964
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.714,51 % 0,01487412
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.073,67 % 0,00101625
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00079205
Türev Araçlar Komisyonu
2.363,69 % 0,00223728
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.448,66 % 0,03165988
TOPLAM GİDERLER
1.604.833,91 % 1,51901008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.649.984,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790323
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71