***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00355954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.713,39 % 0,00292325Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.058,9 % 0,07655468Fon Yönetim Ücreti217.677,93 % 0,23451342Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,2 % 0,00002284Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,16 % 0,00007235Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00090152Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.339,56 % 0,02298999TOPLAM GİDERLER317.018,94 % 0,34153758DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.821.099,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790324BIST