***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00355954
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.713,39 % 0,00292325
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.058,9 % 0,07655468
Fon Yönetim Ücreti
217.677,93 % 0,23451342
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21,2 % 0,00002284
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
67,16 % 0,00007235
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00090152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.339,56 % 0,02298999
TOPLAM GİDERLER
317.018,94 % 0,34153758
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.821.099,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790324
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71