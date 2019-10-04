***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00087555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.258,35 % 0,00430839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri186.149,58 % 0,04932882Fon Yönetim Ücreti681.626,66 % 0,18062808Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu179,86 % 0,00004766Gecelik Ters Repo Komisyonu10.780,12 % 0,00285668Vadeli Ters Repo Komisyonu262,29 % 0,00006951Borsa Para Piyasası Komisyonu371,89 % 0,00009855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00022175Türev Araçlar Komisyonu5.145,74 % 0,0013636Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.115,61 % 0,02520522TOPLAM GİDERLER1.000.030,9 % 0,26500381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ377.364.729,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790325BIST