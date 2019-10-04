***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00087555
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.258,35 % 0,00430839
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
186.149,58 % 0,04932882
Fon Yönetim Ücreti
681.626,66 % 0,18062808
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
179,86 % 0,00004766
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.780,12 % 0,00285668
Vadeli Ters Repo Komisyonu
262,29 % 0,00006951
Borsa Para Piyasası Komisyonu
371,89 % 0,00009855
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00022175
Türev Araçlar Komisyonu
5.145,74 % 0,0013636
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
95.115,61 % 0,02520522
TOPLAM GİDERLER
1.000.030,9 % 0,26500381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
377.364.729,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790325
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71