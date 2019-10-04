***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00272874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.811,63 % 0,00479977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.926,07 % 0,08830917Fon Yönetim Ücreti1.426.336,23 % 1,17799675Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu478,06 % 0,00039482Gecelik Ters Repo Komisyonu23.149,88 % 0,01911925Vadeli Ters Repo Komisyonu2.362,5 % 0,00195116Borsa Para Piyasası Komisyonu2.856,45 % 0,00235911Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu-11,62 -% 0,0000096Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0006911Türev Araçlar Komisyonu24.178,85 % 0,01996907Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.706,88 % 0,08647636TOPLAM GİDERLER1.700.935,73 % 1,40478571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.081.508,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790326BIST