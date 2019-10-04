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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:17
GÜNCEL HABERLER

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00272874
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.811,63 % 0,00479977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.926,07 % 0,08830917
Fon Yönetim Ücreti
1.426.336,23 % 1,17799675
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
478,06 % 0,00039482
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.149,88 % 0,01911925
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.362,5 % 0,00195116
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.856,45 % 0,00235911
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
-11,62 -% 0,0000096
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0006911
Türev Araçlar Komisyonu
24.178,85 % 0,01996907
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.706,88 % 0,08647636
TOPLAM GİDERLER
1.700.935,73 % 1,40478571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.081.508,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790326


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