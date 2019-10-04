***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,01265957Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.486,15 % 0,00569431Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.882,64 % 0,0723505Fon Yönetim Ücreti409.900,69 % 1,57057067Hisse Senedi Komisyonu11.928 % 0,04570318Tahvil Bono Komisyonu106,37 % 0,00040757Gecelik Ters Repo Komisyonu2.441,91 % 0,00935639Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.591,53 % 0,00609809Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00320627Türev Araçlar Komisyonu28.279,26 % 0,10835448Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.266,55 % 0,05466355TOPLAM GİDERLER493.023,9 % 1,88906458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.098.837,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790327BIST