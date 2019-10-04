***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00476158
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.060,88 % 0,0044112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.651,73 % 0,07876163
Fon Yönetim Ücreti
504.806,15 % 0,72750409
Hisse Senedi Komisyonu
120,38 % 0,00017349
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
118,13 % 0,00017024
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
586,8 % 0,00084567
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00120596
Türev Araçlar Komisyonu
4.347,85 % 0,00626593
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.157,41 % 0,02616765
TOPLAM GİDERLER
589.990,13 % 0,85026744
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.388.771,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790328
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71