***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00476158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.060,88 % 0,0044112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.651,73 % 0,07876163Fon Yönetim Ücreti504.806,15 % 0,72750409Hisse Senedi Komisyonu120,38 % 0,00017349Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu118,13 % 0,00017024Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu586,8 % 0,00084567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00120596Türev Araçlar Komisyonu4.347,85 % 0,00626593Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.157,41 % 0,02616765TOPLAM GİDERLER589.990,13 % 0,85026744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.388.771,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790328BIST