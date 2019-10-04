***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,00457261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.098,06 % 0,00580727Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.695,55 % 0,07389122Fon Yönetim Ücreti729.862,39 % 2,02020258Hisse Senedi Komisyonu63.786,87 % 0,17655712Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.627,75 % 0,01004133Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.171,48 % 0,00601049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0023162Türev Araçlar Komisyonu123.087,48 % 0,34069661Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.153,53 % 0,05855133TOPLAM GİDERLER974.971,91 % 2,69864675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.128.178,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790329BIST