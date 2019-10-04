***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.652 % 0,01039893
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.443,42 % 0,00908597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.948,7 % 0,08150885
Fon Yönetim Ücreti
320.934,34 % 2,02020202
Hisse Senedi Komisyonu
26.771,09 % 0,16851737
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.667 % 0,0167881
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.700,13 % 0,0107019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00526745
Türev Araçlar Komisyonu
35.142,55 % 0,22121363
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.355,18 % 0,07777279
TOPLAM GİDERLER
416.451,21 % 2,621457
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.886.249,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790330
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71