***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,01039893Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.443,42 % 0,00908597Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.948,7 % 0,08150885Fon Yönetim Ücreti320.934,34 % 2,02020202Hisse Senedi Komisyonu26.771,09 % 0,16851737Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.667 % 0,0167881Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.700,13 % 0,0107019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00526745Türev Araçlar Komisyonu35.142,55 % 0,22121363Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.355,18 % 0,07777279TOPLAM GİDERLER416.451,21 % 2,621457DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.886.249,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790330BIST