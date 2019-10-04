***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00408209
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.471,21 % 0,00428868
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.716,93 % 0,13802625
Fon Yönetim Ücreti
1.511.390,34 % 1,86732256
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
84 % 0,00010378
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147,64 % 0,00018241
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
245.270,09 % 0,30303116
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.287,17 % 0,0015903
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115.560,26 % 0,14277469
TOPLAM GİDERLER
1.992.231,64 % 2,46140192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.938.899,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790331
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71