***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00408209Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.471,21 % 0,00428868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.716,93 % 0,13802625Fon Yönetim Ücreti1.511.390,34 % 1,86732256Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu84 % 0,00010378Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu147,64 % 0,00018241Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu245.270,09 % 0,30303116Vergiler ve Diğer Harcamalar1.287,17 % 0,0015903Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler115.560,26 % 0,14277469TOPLAM GİDERLER1.992.231,64 % 2,46140192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.938.899,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790331BIST