***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,16400147Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.923,67 % 0,14512294Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.153,21 % 0,40470292Fon Yönetim Ücreti18.974,66 % 0,94184994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00260596Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,85 % 0,00009183Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,04153645Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.911,23 % 0,14450545TOPLAM GİDERLER37.157,92 % 1,84441696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.014.616,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790332BIST