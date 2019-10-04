***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:19
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,16400147
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.923,67 % 0,14512294
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.153,21 % 0,40470292
Fon Yönetim Ücreti
18.974,66 % 0,94184994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
52,5 % 0,00260596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,85 % 0,00009183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,04153645
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.911,23 % 0,14450545
TOPLAM GİDERLER
37.157,92 % 1,84441696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.014.616,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790332
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71