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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:19
GÜNCEL HABERLER
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,16400147
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.923,67 % 0,14512294
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.153,21 % 0,40470292
Fon Yönetim Ücreti
18.974,66 % 0,94184994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
52,5 % 0,00260596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1,85 % 0,00009183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,04153645
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.911,23 % 0,14450545
TOPLAM GİDERLER
37.157,92 % 1,84441696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.014.616,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790332


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