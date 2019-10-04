***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,01064173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.932,66 % 0,00944569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.552,91 % 0,09518583Fon Yönetim Ücreti365.739,58 % 1,17799654Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7,95 % 0,00002561Gecelik Ters Repo Komisyonu829,5 % 0,0026717Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,06 % 0,00023854Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00269522Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.251,67 % 0,03624007TOPLAM GİDERLER414.529,13 % 1,33514093DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.047.593,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790333BIST