***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,0023829Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.045,61 % 0,0043602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.105,54 % 0,0801313Fon Yönetim Ücreti2.801.099,2 % 2,02020273Hisse Senedi Komisyonu167.306,07 % 0,12066412Tahvil Bono Komisyonu6.092,64 % 0,00439412Gecelik Ters Repo Komisyonu76.228,1 % 0,05497707Vadeli Ters Repo Komisyonu551,25 % 0,00039757Borsa Para Piyasası Komisyonu1.743,95 % 0,00125777Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00060352Türev Araçlar Komisyonu229.381,96 % 0,16543436Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.242,81 % 0,03262992TOPLAM GİDERLER3.448.937,93 % 2,48743559DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.654.361,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790334BIST