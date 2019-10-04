***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,0023829
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.045,61 % 0,0043602
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.105,54 % 0,0801313
Fon Yönetim Ücreti
2.801.099,2 % 2,02020273
Hisse Senedi Komisyonu
167.306,07 % 0,12066412
Tahvil Bono Komisyonu
6.092,64 % 0,00439412
Gecelik Ters Repo Komisyonu
76.228,1 % 0,05497707
Vadeli Ters Repo Komisyonu
551,25 % 0,00039757
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.743,95 % 0,00125777
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00060352
Türev Araçlar Komisyonu
229.381,96 % 0,16543436
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.242,81 % 0,03262992
TOPLAM GİDERLER
3.448.937,93 % 2,48743559
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
138.654.361,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790334
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71