***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,02447013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.443,42 % 0,01069028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.060,24 % 0,17078904Fon Yönetim Ücreti60.599,48 % 0,44881263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu501,24 % 0,00371229Gecelik Ters Repo Komisyonu21 % 0,00015553Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu294,55 % 0,0021815Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu264,14 % 0,00195628Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00619752Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.724,29 % 0,04980152TOPLAM GİDERLER97.049,16 % 0,71876671DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.502.177,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790337BIST