***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,02447013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.443,42 % 0,01069028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.060,24 % 0,17078904
Fon Yönetim Ücreti
60.599,48 % 0,44881263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
501,24 % 0,00371229
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,00015553
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
294,55 % 0,0021815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
264,14 % 0,00195628
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00619752
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.724,29 % 0,04980152
TOPLAM GİDERLER
97.049,16 % 0,71876671
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.502.177,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790337
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71