***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.226,63 % 0,00084616Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00008371Bağımsız Denetim Ücreti6.810,55 % 0,00258813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.991,16 % 0,02127766Fon Yönetim Ücreti340.177,89 % 0,12927378Hisse Senedi Komisyonu33.170,31 % 0,01260532Tahvil Bono Komisyonu370,47 % 0,00014079Gecelik Ters Repo Komisyonu73.337,25 % 0,02786949Vadeli Ters Repo Komisyonu2.919 % 0,00110927Borsa Para Piyasası Komisyonu831,53 % 0,000316Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar437,8 % 0,00016637Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.248,7 % 0,02061549TOPLAM GİDERLER570.741,57 % 0,21689217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.145.306,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808869BIST