***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.911,98 % 0,00149806Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00017259Bağımsız Denetim Ücreti6.785,61 % 0,00531659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.101,51 % 0,03533748Fon Yönetim Ücreti234.979,75 % 0,18410898Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar266,9 % 0,00020912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.174,91 % 0,00640512TOPLAM GİDERLER297.440,94 % 0,23304795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.630.790,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808871BIST