***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.911,7 % 0,02903241Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00334533Bağımsız Denetim Ücreti6.785,1 % 0,10304326Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.661,7 % 0,04042243Fon Yönetim Ücreti6.819,21 % 0,10356128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar170,9 % 0,00259541Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.114,75 % 0,06248946TOPLAM GİDERLER22.683,64 % 0,34448959DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.584.709,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808872BIST