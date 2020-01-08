***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri265,5 % 0,00055493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri440,56 % 0,00092083Bağımsız Denetim Ücreti2.500,05 % 0,00522542Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.742,89 % 0,00364286Fon Yönetim Ücreti5.505,26 % 0,01150669Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.529,76 % 0,00528752TOPLAM GİDERLER12.984,02 % 0,02713825DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.843.984,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808873BIST