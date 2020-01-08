***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri440,56 % 0,00323562Bağımsız Denetim Ücreti2.500,02 % 0,01836097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245,56 % 0,00180347Fon Yönetim Ücreti881,3 % 0,00647256Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.276,5 % 0,00937503Vadeli Ters Repo Komisyonu220,5 % 0,00161942Borsa Para Piyasası Komisyonu500,71 % 0,00367738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler612,56 % 0,00449884TOPLAM GİDERLER6.677,71 % 0,04904329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.615.949,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808875BIST