***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 12:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
440,56 % 0,00323562
Bağımsız Denetim Ücreti
2.500,02 % 0,01836097
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
245,56 % 0,00180347
Fon Yönetim Ücreti
881,3 % 0,00647256
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.276,5 % 0,00937503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,00161942
Borsa Para Piyasası Komisyonu
500,71 % 0,00367738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
612,56 % 0,00449884
TOPLAM GİDERLER
6.677,71 % 0,04904329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.615.949,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808875
BIST
15:41112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 275,76
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:415,9539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:416,6224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0350
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:41302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,00
|15.598.625
|% 15,03
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.730.217
|% 12,01
|
|TIRE
|5,62
|241.293.808
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|67.201.129
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|ASELS
|22,38
|655.382.238
|% -0,09
|
|GARAN
|11,03
|429.556.614
|% 3,76
|
|PETKM
|3,70
|427.493.540
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|421.731.916
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|356.253.372
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|168.489.543
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|245.533.674
|% 3,88
|
|KRDMD
|2,64
|304.582.618
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7742
|7,8132
|% -0,48
|
|Frank
|6,0982
|6,1349
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|